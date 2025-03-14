MDP Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer yazılı açıklamasında, Tatar’ın Cenevre toplantısıyla ilgili bilgilendirme yapmak ve görüş alış verişinde bulunmak üzere bugün mecliste temsil edilen siyasi partilerle, ardından da Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Halkın Partisi (HP) başkanlarıyla görüşeceğini basından öğrendiklerini kaydetti.

Tatar’ın “TDP ve HP başkanlarıyla yapacağı görüşmeden ne şekilde istifade edeceğinin meçhul olduğu” yönündeki görüşünü ifade eden Sencer, MDP’nin her zaman milliyetçi bir tutum sergilediğini ve bağımsız bir Kıbrıs Türk devleti fikrini savunduğunu kaydetti.

Sencer, “Tatar, gerçek milliyetçilerden oluşmuş MDP ile herhangi bir görüşme yapma ihtiyacı hissetmemiştir. Partimize bir davet gelmemiştir” dedi.