Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ve Kıbrıs Türk Taşımacılar Birliği, Erenköy Direnişi’nin 61’inci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

MDP Lefkoşa İlçe Sekreteri Mehmet Erol Muvali, mesajında Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde altın harflerle yazılmış bir destanın adı olduğunu belirtti.

“Bir avuç Türk genci, vatan toprağını savunmak için canını ortaya koymuş, Rum-Yunan saldırılarına karşı inançla, cesaretle direnmiştir.” diyen Muvali, Erenköy’ün sadece bir mevzi değil; Kıbrıs Türk halkının özgürlük, egemenlik ve bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Bu direnişin gelecekte kurulacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temel taşlarından biri olduğunu belirten Muvali, “Bu vesileyle, Erenköy’de can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; o büyük direnişin izinden yürümeye devam edeceğimizi bir kez daha gururla ifade ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

- Akandere

Kıbrıs Türk Taşımacılar Birliği Başkanı Beksan Bekir Akandere de, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan Erenköy Direnişi’nin 61. yıl dönümünü büyük bir gurur ve saygıyla andıklarını belirtti.

“8 Ağustos 1964’te, gençlerimiz, mücahitlerimiz ve halkımız, imkânsızlıklar içerisinde verdikleri destansı direnişle yalnızca Erenköy’ü değil, Kıbrıs Türk halkının geleceğini de savunmuştur.” diyen Akandere, bu mücadelenin inancın, birlikteliğin ve özgürlüğe olan bağlılığın simgesi olduğunu vurguladı.

Akandere, “Bizler, Kıbrıs Türk Taşımacılar Birliği olarak, bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu Erenköy’de hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların cesareti, bizlere ilham olmaya devam etmektedir.” dedi.

Akandere, başta Erenköy Direnişi’nde canlarını feda eden şehitler olmak üzere, tüm mücahitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı; kahraman gazilere şükranlarını sundu.