Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman’da yıkılan İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri, öğretmenleri ve tüm deprem şehitlerini rahmet, saygı ve minnetle andı.

MDP yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan büyük felaketin üzerinden geçen zamana rağmen acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurgulayarak, Şampiyon Meleklerin yalnızca bir sporcu kafilesi değil, bu toplumun umutları ve yarım kalan hayalleri olduğunu ifade etti.

Açıklamada, İsias davasının yalnızca bir hukuk süreci değil, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi ve benzer acıların bir daha yaşanmaması adına verilen ortak bir vicdan mücadelesi olduğu kaydedildi. Sorumluların hesap vermesinin, kaybedilen evlatlara karşı en temel sorumluluk olduğu vurgulandı.

Milliyetçi Demokrasi Partisi, adalet sürecinin sonuna kadar takipçisi olunacağını, ailelerin bu haklı mücadelede yalnız bırakılmayacağını ve Şampiyon Meleklerin hatırasının daima yaşatılacağını bir kez daha kamuoyuna duyurdu.