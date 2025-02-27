Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Gençlik Komitesi, kültürel ve sanatsal etkinliklere, spora ve sosyal sorumluluk projelerine daha fazla imkan sağlanmasını isteyerek, gençlerin kötü alışkanlıklardan bunlar sayede korunabileceğini belirtti.

MDP Lefkoşa İlçe Gençlik Komite Başkanı Rafet Uğur, yaptığı yazılı açıklamada özellikle uyuşturucu bağımlılığına işaret ederek, gençlerin ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Uğur, başta aileler olmak üzere, her kesimden insanın bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydederek, “Çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucu bataklığından korumak vatana, millete borcumuzdur.” dedi.

Uyuşturucuyu sadece bireysel çabayla bırakmanın mümkün olmadığını, toplumun her kesiminin birlikte hareket etmesi gerektiğini de belirten Rafet Uğur, 18 yaş altındaki bireylere satışı yasaklanan alkol, sigara gibi ürünler için denetimlerin artırılmasını ve cezaların caydırıcı olmasını talep etti.