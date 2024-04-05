Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu Alparslan Türkeş'in vefatının 27. yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Büsküvütçü mesajında, Türkeş'in Türk milliyetçiliği ve siyasi mücadeledeki öncü rolüne vurgu yaparak, onun mirasını ve ilkelerini yaşatma sözü verdi.

Büsküvütçü, Türkeş'in Türk milliyetçiliğine ve siyasetine bıraktığı izleri hatırlatarak, onun öncelikli mücadele hedefinin milli bekayı korumak olduğunu belirtti. Türkeş'in milli ve manevi değerleri rehber edinerek Türk siyasetine katkılarda bulunduğunu ifade eden Büsküvütçü, Türk dünyasının zorlu dönemlerinde Türk milletinin birlik ve beraberliği için mücadele ettiğini vurguladı.

Türkeş'in sağlam duruşlu ve yüksek şuuru olan bir kişi olduğunu belirten, onun tehditlere karşı tavizsiz mücadele ettiğini dile getiren Büsküvütçü, Türkeş'in ölüm yıl dönümünde ona rahmet diledi ve mekanının cennet olmasını temenni etti.