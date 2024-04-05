Demokrat Parti Genel Sekreteri Girne Milletvekili Serhat Akpınar, hükümetten çekilme kararının şimdilik beklemeye alındığını açıkladı.

Serhat Akpınar yaptığı açıklamada, koalisyon hükümeti protokolünde, bakanlıklara bağlı kurum ve dairelerin yasal yönetimsel iç açılımlarının açıkça belirtildiğini ifade ederek, zaman zaman güç yönetiminde, temsil edilen kurumlar düzeyinde oluşan ve kamuoyuna da yansıyan rahatsızlıkların giderilmeye, ortak akılla çözümüne çalışıldığını kaydetti.

Akpınar, Demokrat Parti Merkez Yönetimi’nin belli dönemlerde yaşanan sorunsal süreçlerin aşılmasında ciddi çaba gösterdiği ifade ederek, son Parti Meclisi toplantısında, parti tabanını rahatsız eden konuların devamlılığı sebebiyle, gerekmesi halinde hükümetten çekilme kararı alındığını anımsattı.

Akpınar açıklamasında, konunun önemi ve hassasiyeti sebebiyle Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun DP Genel Sekreteri Akpınar tarafından bilgilendirildiği ve Genel Başkanların istişaresinin istendiğini kaydetti.

Akpınar, ülkenin içerisinde bulunduğu zor süreçler sebebiyle, Genel Başkanların istişare ile sorunları çözme idrak ve iyi niyetlerine bağlı olarak, Parti Meclisinin kararının uygulanmaya alınmayacağını belirtti.