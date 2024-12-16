Hint Okyanusu'ndaki Fransız takımadaları Mayotte'u Chido Kasırgası vurdu. Kasırgada, en az 14 kişinin öldüğü açıklandı; ancak adanın en üst düzey hükümet yetkilisi, can kaybının binleri bulabileceğini söyledi.

Adanın en üst düzey hükümet yetkilisi olan Vali Francois-Xavier Bieuville pazar günü yerel bir yayın kuruluşuna verdiği demeçte, “Bence kesinlikle birkaç yüz kişi öldü. Can kaybı Belki bine, hatta birkaç bine çıkabilir” dedi.

Fransız meteoroloji servisine göre Chido saatte 220 kilometreyi aşan rüzgârlar getirerek en güçlü ikinci aşama olan kategori 4’te seyretti.

Cumartesi günü yaşanan tropikal kasırganın geniş çaplı yıkıma yol açtığı; kesin can kaybı sayısının belirlenmesinin ise son derece zor olduğu kaydedildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı pazar günü erken saatlerde Mayotte'ta en az 14 kişinin öldüğünü ve 250'den fazla kişinin yaralandığını doğruladı ancak bu sayının önemli ölçüde artmasının beklendiğini bildirdi.

Güneydoğu Hint Okyanusu'nda Afrika kıyılarındaki Mayotte, Fransa'nın en yoksul adası ve Avrupa Birliği'nin en yoksul bölgesi. Bieuville, en büyük yıkımın Mayotte'un büyük bölümünü oluşturan metal barakalar ve gecekondu mahallelerinde görüldüğünü söyledi.

Vali, şimdiye kadarki resmi ölü sayısına atıfta bulunarak, "gecekondu mahallelerinin görüntülerini gördüğünüzde bu rakam inandırıcı değil" dedi.

Chido, cuma ve cumartesi günleri güneydoğu Hint Okyanusu boyunca eserek yakınlardaki Komor ve Madagaskar adalarını da vurdu. Ardından Afrika kıtasında Mozambik'te karaya ulaştı.

Yetkililer, Mayotte'un doğrudan kasırga rotası üzerinde olduğunu ve büyük hasar aldığını belirtti. Yerel vali , bunun “Mayotte'u 90 yıldır vuran en kötü kasırga olduğunu” söyledi.