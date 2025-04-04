İstatistik Kurumu, mart ayında tüketici fiyatları endeksinin bir önceki aya göre yüzde 4.28 oranında yükseldiğini duyurdu. Üç aylık hayat pahalılığı yüzde 8.67 olurken endekste geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43.48 artış yaşandı.

Aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 18.52 ile “eğlence ve kültür” grubunda kaydedildi. Bu grubu yüzde 7.78 ile “alkollü içecekler ve tütün”, yüzde 4.94 ile “sağlık” ve yüzde 4.16 ile “giyim ve ayakkabı” izledi. “Gıda ve alkolsüz içecekler” grubundaki artış ise yüzde 1.59 oldu.

Mart ayında fiyatı en çok artan ürünler arasında dolmalık biber yüzde 70.38, çarliston biber yüzde 66.08 ve zorunlu trafik sigortası yüzde 63.10 oranlarıyla öne çıktı. En fazla düşüş ise yüzde 23.03 ile taze baklada, yüzde 22.29 ile marulda ve yüzde 13.33 ile Ercan-Ankara uçak biletinde görüldü.

TÜFE kapsamında izlenen 489 mal ve hizmetten 390’ının fiyatı yükselirken, 99’unda düşüş yaşandı. Aylık artış oranı eğitimde yüzde 0.71, haberleşmede yüzde 1.42, konutta yüzde 2.85 ve ulaştırmada yüzde 3.22 olarak belirlendi.