Kamalı Haber

Lefkoşa’da yaralanmayla sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan zanlı G.B.K. mahkemeye çıkarıldı.

Polis kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Erbay Mavigözlü olguları aktardı. Polis, 30.06.2026 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa’da Taflan Sokak üzerinde yönetimindeki HU 550 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun solunda bir apartman önünde park halinde bulunan araçların arasından kullanımındaki bisiklet ile yola giriş yapan Hüseyin Ayaz U.’a çarptığını söyledi.

Çocuk yoğun bakımda tedavi görüyor

Polis, kaza sonucu yaralanan Hüseyin Ayaz U.’ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Acil Durum Hastanesi çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti.

Polis ek tutukluluk talep etti

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade ederek, bir gün ek süre talep etti.

Mahkemeden 1 gün tutukluluk emri

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.