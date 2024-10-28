(Kamalı Haber) - Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket içerisinden iki adet parfüm çaldıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Mustafa Yakşi ile Kumrunaz Terkeşli bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlılar Mustafa Yakşi ile Kumrunaz Terkeşli’nin 25 Ekim 2024 tarihinde saat 12:50 raddelerinde Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket ’e alışveriş için gittiklerini ve market içerisinde satışa sunulan toplam 1,152 TL değerindeki Hugva İntense marka ve Slauger Gold marka iki adet parfümü alıp ellerinde taşıdıkları çanta içerisine koyduktan sonra ödeme yapmadan market dışarısına çıkararak sirkat ettiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlıların 26 Ekim tarihinde zanlıların Lefkoşa’da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandıklarını ve ikametgahlarında yapılan aramada konu iki adet parfüm adı edilenlerin tasarrufunda bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların aktif öğrenci olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15’er bin TL nakit teminat yatırması ve haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmaları şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.