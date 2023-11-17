Gazimağusa - Karpaz Anayolu üzerinde Kumyalı’da faaliyet gösteren bir marketten dün saat 16.00 sıralarında 70 paket sigara çalan H.Ö.(E-53) tespit edilerek, tutuklandı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, yürütülen ileri soruşturma kapsamında yapılan aramada bahse konu şahsın aracında daha önceden çaldığına inanılan 51 şişe alkollü içki, 16 paket ton balığı, 12 paket çamaşır tozu, 10 paket sigara, 5 paket pil, 3 kutu bitki çayı, 2 adet şampuan, 6 adet el çantası, 1 adet okul çantası ve 1 adet şemsiye bulundu.

Soruşturma devam ediyor.

- Girne pazarında unutulan cep telefonu çalınması meselesinde zanlı tutuklandı

Girne’de de 19 Temmuz’da pazar alanında bir satış standı üzerinde unutulan cep telefonunun çalınmasına ilişkin yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen N.I. (E-35) tespit edilerek, tutuklandı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.