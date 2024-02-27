Maliye Bakanı Özdemir Berova, 28 Şubat Sivil Savunma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Berova, özellikle coğrafi olarak risk grubunda yer alan KKTC’de, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının büyük önem arz ettiğini belirtti.

Yurt savunmasının temel ögelerinden olan sivil savunmanın, savaşlarda ve doğal afetlerde, halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesini amaçlayan, koruyucu ve kurtarıcı önlemler ve etkinlikler bütünü olduğunu vurgulayan Berova, sivil savunmanın, yaşanan felâketlerin olası zararları karşısında, yurttaşların korunması ve güvenli ortam sağlanabilmesi için önemli bir hizmet alanı olduğunun altını çizdi.

Maliye Bakanı Berova mesajında şu ifadelere de yer verdi;

“Ülkemizde meydana gelen ve gelmesi muhtemel doğal afetler, bu felâketlere hazırlıklı olunmasının ve sivil savunmanın önemini ortaya koyarken, arama-kurtarma çalışmalarının eğitimli personel ve yeterli teknik donanımla yürütülmesi gereksinimini de gözler önüne sermiştir.

Sivil savunma hizmetlerinin geliştirilmesi, halkın beklentilerine yanıt oluşturan, hızlı, etkin, zamanında hizmet üretebilecek yeterli düzeye çıkarılması, geleceğimiz yönünden zorunluluktur.

Sivil savunma hizmetleri, devletin, bireylerden başlayarak toplumun tüm kesimlerinin duyarlılığı, yardım ve katkılarının yanı sıra, kurumlar arası eşgüdümle yürütülmesi gereken hizmetlerdir.

Halkın desteği ve etkin katılımı, sivil savunmanın başarısında belirleyici etkendir. Bu nedenle, halkın bilinçlendirilmesine yönelik etkinliklere ve uygulamalı eğitim çalışmalarına süreklilik kazandırılması, sivil savunmanın eğitim kurumlarının da desteğiyle bireylere anlatılması gerekmektedir.

Eğitilmiş, bilinçli bireylerin oluşturduğu bir toplumda, yerinde, zamanında ve doğru yöntemlerle yapılan müdahaleler, kaza ve doğal felâketler sonrasında yaşanacak olumsuzlukları azaltacaktır.

Sivil Savunma Teşkilatımızın özveri ve titizlikle yürütmekte olduğu çalışmaları tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum.

Bu vesile ile tüm insanlığın her türlü felaketten uzak, mutlu ve huzurlu günler geçirmesini temenni ediyor, Sivil Savunma Teşkilatı mensuplarımızın Sivil Savunma Günü’nü yürekten kutluyor ve yürütmekte oldukları çalışmalarda başarılar diliyorum.”