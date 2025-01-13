Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Ömrünü halkına ve davasına adayan, mücadeleci kişiliğiyle örnek bir Lider olan Merhum Kurucu Cumhurbaşkanımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Berova, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 13’üncü yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Maliye Bakanı Berova mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ömrünün tamamını Kıbrıs Türk’ünün varlık mücadelesine adayan, Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu, Mücahit, Lider, Devlet Adamı, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, İngiliz İdaresinden itibaren bağımsızlık yolunda bir ömür mücadele etmiş bir devlet adamıdır. ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni halkına armağan eden Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki müstesna yerini daima muhafaza edecektir. Mütevazı ve kendisine has duruşu ile halkıyla iç içe olması, söz konusu Anavatan ve Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığı olduğunda cesaretle savunması O’nu unutulmaz kılacak, bizlere bıraktığı eserleri yaşayacaktır. Siyasi kişiliği ve zekâsıyla zor dönemlerde yol gösterici olan, dik duruşu ve kararlılığıyla da bizlere devlet emanet eden Kurucu Cumhurbaşkanımız her dönem saygıyla anımsanacaktır. Aramızdan bedenen ayrılışının 13. yılında Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Mekânı cennet olsun.”