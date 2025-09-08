Toprak Ürünleri Kurumu (TAK) son günlerde basında yer alan hayvancılık sektörünün ithal yemlik arpa tedarikine ilişkin iddialar üzerine kamuoyuna açıklama yaptı.

TÜĶ Müdürü Kürşat Özer imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlar Kurulu’nun yasa gücündeki kararnamesi, hayvancılık sektörünün arpa ihtiyacını karşılamak amacıyla, kurumumuza “Doğrudan Alım” (Spot) yetkisi vererek hızlı ve etkin biçimde harekete geçmesini kapsamaktadır. Bu karar, üreticinin fiyat baskısından korunması ve arz güvenliğinin sağlanması hedefiyle alınmıştır.” denildi.

Özer, açıklamsında “Bu kapsamda, geçtiğimiz ay 20 Bin tonluk arpa alımı için Aderline firmasıyla sözleşme imzalanmış; Ancak firma, sözleşmede belirtilen teslim tarihleri içerisinde ürünü teslim edememiş; sözleşme gereği her geçen gün cezaya girmiş, yeterli olmasa da bir kısım ürün getirmiştir. Fakat bu durum da stoklarımızın azalmasına ve hayvancılık sektöründe arz sıkıntısına yol açmıştır” ifadelerini kullandı.

Gecikmenin ardından, yeni bir doğrudan alım için Yüksek Seçim Kurulu’na seçim yasaklarından önce başvurulduğunu kaydeden Özer, seçim yasakları kapsamında olup olmadığı konusunda Başsavcılık görüşü alındığını belirtti. Bu süreçte ciddi bir zaman kaybı yaşandığını bildiren Özer, 5 Eylül itibarıyla olumlu görüş geldiğinive Bakanlık onayıyla yeniden doğrudan alım sürecinin aynı gün başlatıldığını aktardı.

Kürşat Özer açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yeni alım süreci, yasa gücünde kararname ile kamu ihale yasası dışında yürütülen “Doğrudan Alım” yöntemiyle gerçekleştirilmiş; şeffaflık ilkesi doğrultusunda en az 30 firmaya yazılı teklif gönderilmiştir. Piyasada arpa arzının düşük olması, fiyatların dalgalanması nedeniyle hızlı ve çabuk yemlik arpanın doğrudan alınması hedeflenmiştir.

Medyada yer alan “Adrese teslim ihale” iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Doğrudan alım sürecinde temel öncelik, arpanın üreticiye en hızlı ve etkin şekilde ulaştırılmasıdır. Tüm kararlar teknik gereklilikler, yasal zeminde ve kamu yararı gözetilerek alınmış; hiçbir firmaya ayrıcalık tanınmamıştır.

Türkiye’nin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi kurak bir sezon geçirmesi nedeniyle yalnızca Rusya ve Ukrayna’dan tedarik seçeneği kalmıştır. Ancak bu iki ülke arasında devam eden savaş, lojistikte ciddi aksamalara neden olmuş; arpa temininde zorluklar yaşanmıştır. Bu durum da kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Öte yandan kurumumuz, son üç yıldır arpayı sabit fiyatla üreticiye sunmaktadır. Arpa fiyatlarında ve dövizin yükselmesi sebebiyle güncel maliyetin ciddi bir rakama ulaşmasıyla birlikte, aradaki fark kamu kaynaklarıyla karşılanmakta; halkımızın vergileri üreticiye destek olarak en verimli şekilde kullanılmaktadır.

Hayvancılar Birliği’nin talebi doğrultusunda, hayvan sayısına göre kota uygulanarak arpa dağıtımı yapılacaktır. Hayvancılar Birliği’nin isteği kurumumuz tarafından da olumlu bulunmuş ve uygulamaya alınacaktır. Bu uygulama, üreticinin ihtiyacına göre adil ve planlı biçimde yürütülecektir.

Toprak Ürünleri Kurumu olarak, herkese eşit mesafede duruyor; hesap verebilir, şeffaf ve açık bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Elinde bilgi ve belge olan vatandaşlarımızı, ilgili makamlara başvurarak sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.

Medya mensuplarına da kapımız sonuna kadar açıktır. Talep edilen her bilgi ve belge, şeffaflık ilkesi doğrultusunda gizlilik esasına göre paylaşılacaktır.

Toprak Ürünleri Kurumu, üreticinin yanında duran, piyasada denge unsuru olan bir kamu kuruluşudur. Bu kurumu itibarsızlaştırmaya yönelik hiçbir girişimin karşılık bulmayacağına inanıyoruz. Bakanlığımız, hükümetimiz ve tüm kurum çalışanlarımız bu süreçte elinden gelen katkıyı sunmuş ve sunmaya devam etmektedir.”