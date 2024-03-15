Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği heyetini kabul etti.

Maliye Bakanı Berova kabulde yaptığı konuşmada, hükümetin, esnaf ve üreticinin sorunlarını yakından takip ettiğini, çözüm için adımlar atarak çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği heyeti adına söz alan Halil Akbıçak, Berova’ya nezaket ziyaretinde bulunduklarını, bu vesileyle sektörün sorun ve beklentilerini karşılıklı istişare ettiklerini kaydetti. Sanılanın aksine düşük bir karla çalıştıklarını kaydeden Halil Akbıçak, en büyük sıkıntının et fiyatlarının yükselmesi olduğunu kaydetti .Vatandaşın alım gücünün düşmesi ve buna paralel olarak Güney Kıbrıs’tan et alışverişi yapılmasının esnafı ciddi şekilde zarara uğrattığını belirten Akbıçak, bu konuda denetim talep etti.