Maliye Bakanı Özdemir Berova, bu akşam idrak edilecek ‘Kadir Gecesi’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Berova mesajında; “Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır.

Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek Kadir Gecesi’nin manevi iklimi ile hoşgörünün hâkim olmasını, kırgınlıkların, küskünlüklerin sonlandırılmasını, ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa; sağlığa ve berekete vesile olmasını, barış, huzur, birlik, beraberlik ve hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.