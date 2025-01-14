Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün en umutsuz ve karanlık günlerde halkına öncülük ettiğini, varoluş için verdiği mücadelenin Kıbrıs'ta tarihin akışını değiştirdiğini ve Kıbrıs Türk Halkı’nın kaderine yön verdiğini vurguladı.

Berova, Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 41’inci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Maliye Bakanı Berova mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlüğü, bağımsızlığı, egemenliği uğruna hayatını adamış, halkıyla özdeşleşmiş örnek bir lider olan Dr. Fazıl Küçük, özverili bir doktor, başarılı bir devlet adamı ve halkının sesi olarak halkı aydınlatan yazılarıyla, adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Varoluş ve özgürlük mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, en umutsuz ve karanlık günlerde halkına öncülük etmiş, varoluş için vermiş olduğu mücadelesi, Kıbrıs'ta tarihin akışını değiştirmiş, Kıbrıs Türk Halkı’nın kaderine yön vermiştir.

Vatan sevdası ve kararlılığıyla üstlendiği toplum liderliği görevini layığıyla yerine getirmiş, bunun yanı sıra, kimi zaman bir hekim, kimi zaman gazeteci, kimi zaman halktan biri olarak, halkı ile birlikte varoluş mücadelesinde tarihteki yerini almış, halkına rehber olmuştur.

Varoluş ve özgürlük mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük unutulmayacak, vermiş olduğu mücadeleler bize yol göstermeye devam edecektir.

Aramızdan bedenen ayrılışının 41. yılında Liderimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Mekânı cennet olsun.”