Maliye Bakanı Özdemir Berova, "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Berova, mesajında "Bugün, bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız bir biçimde yaşıyorsak, bugünü, kahraman Mücahit, Mücahide ve Mehmetçiklerimize borçluyuz." ifadelerine yer verdi.

Üç yıl dönümünün gururunu yaşadıklarını kaydeden berova, 1 Ağustos'un anlamı çok büyük üç mutlu tarihi barındırdığını, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını, azim, kararlılık ve inançla sürdürdüğünü, onurlu ve haklı mücadelesini, Rum saldırılarına karşı toplumsal direnişinin önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini belirtti.

Berova mesajında şunları ekledi:

"Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çok uzun yıllar her türlü baskıya, haksızlığa, zulme ve acılara karşı mücadele ederek direnmiş, varoluş mücadelesi sonrası kendi devletini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Bugün, bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız bir biçimde yaşıyorsak, bugünü, kahraman Mücahit, Mücahide ve Mehmetçiklerimize borçluyuz.

Bu duygu ve düşünceler ışığında, tüm halkımızın ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyor, Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Gazilerimize en derin saygılarımı sunuyorum. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun.”