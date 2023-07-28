Makina Mühendisleri Odası, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nu, AKSA ile imzaladıkları sözleşme konusunda eleştirdi ve imzalarını geri çekip istifaya çağırdı.

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner yaptığı yazılı açıklamada, imzalanan sözleşmenin muteber evrak olmadığını savunarak, imzaların geri çekilmesini istedi ve sözleşmenin imzalanmasında kabine ve parti liderlerinin Kıb-Tek üyelerinin sorumlu olacağını belirtti.

Yarkıner açıklamasında, Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyelerine, muteber olmadığını savunduğu sözleşmeyi neden imzaladıklarını sordu. Sözleşmenin kamusal yarar içermediğini, yasal mevzuata ve ülkenin elektrik arz güvenliği için ihtiyaç duyulan teknik gerekçelere ve prensiplere uygun olmadığını savunan Yarkıner, şu ifadelere yer verdi:

“Görevinizle ilgili etik kurallara aykırıdır. Şeffaf iş yapmadınız. Sadece özel şirketin kazanç süresini ve miktarını artırmaya yöneliktir. İmzalarınızı çekiniz ve istifa ediniz. Çünkü bu görev için yeterli sorumlulukta değilsiniz. Sözleşmeyi imzalarken kamu yararını gözetmediğinize dair ciddi ihmaller vardır. Sözleşmenin imzalanmasında kabine ve parti liderleri değil, siz sorumlu olacaksınız. Tercih sizin.”