MAKAMER tarafından yayımlanan mesajda, 1997 yılından bu yana her yıl 2 Şubat’ın Dünya Sulak Alanlar Günü olarak kutlandığı belirtilerek, sulak alanların önemi anlatıldı.

Sulak alanların sulak alan ekosisteminde yaşayan canlılar için ideal üreme ve yaşam ortamı ve göçmen türler için birer dinlenme alanı olmanın yanı sıra nesli tükenmekte olan birçok türe ev sahipliği yaptığının aktarıldığı mesajda, insan kaynaklı faaliyetlerin tetiklediği küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sulak alanlar üzerinde de olumsuz etkiler yarattığı kaydedildi.

Özellikle Akdeniz havzasının iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerden biri olarak kabul edildiğinin belirtildiği mesajda, “Ayrıca yanlış arazi kullanımı ve tarımsal uygulamalar da 1970’li yıllardan itibaren sulak alanların yaklaşık yüzde 40’nın yok olmasına yol açmıştır. Gazimağusa kenti hudutları içinde yer alan ‘Ayluga Sulak Alanı’ da hızla büyüyen kent tarafından çeşitli insan faaliyetleri -arıtma, sanayileşme, yanlış arazi kullanımı- ile kuşatılmış olup sürdürülebilirliği tehdit altında olan doğal sit alanlarımızdan biridir.” ifadeleri kullanıldı.

“Bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarabilmesi için, yönetenler olarak, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve bireyler olarak sulak alanlarımızı korumak, doğru ve akılcı bir biçimde yönetmek ve iyileştirmek önceliğimiz olmalıdır.” denilen mesajda, geç olmadan gerekli önlemlerin alınmasının önemine vurgu yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi, DAÜ ve MAKAMER arasında 3 Ocak 2024 tarihinde, Ayluga Sulak Alanını ekolojik değerlerini koruyarak kent yaşamına entegre etmek amacıyla “Ayluga Doğal Yaşam Parkı Projesi” için protokol imzalandığının da hatırlatıldığı mesajda, projenin hayat bulması için çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Mesajda, “Bu özel günde, sulak alanlarımızın değerini hatırlayalım ve onlara sahi