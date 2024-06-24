"Artan dünya nüfusuyla birlikte sürdürülebilirlik gerçekten de çağımızın sınaması konumunda bulunuyor. Uzay da bunun bir istisnası değil"

Birleşmiş Milletler (BM) Dış Uzay İşleri Direktörü Aarti Holla Maini, uzay faaliyetlerinin sürdürülebilir olması gerektiğini söyledi.

Maini, Brüksel'de düzenlenen ve uzay sektörünün karşı karşıya olduğu zorluklarla fırsatların değerlendirildiği Avrupa Uzay Forumu'nun açılışında konuştu.

BM'nin, barış ve güvenliğin desteklenmesindeki rolü ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle tanındığını anımsatan Maini, bunun özünde gezegendeki yaşamın ve gezegenin kendisinin iyileştirilmesinin yer aldığını kaydetti.

Maini, uzay faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasının önemine vurgu yaparak, uzay endüstrisinde sürdürülebilirliğin merkezi bir rol oynadığına işaret etti.

Aarti Holla Maini, "Artan dünya nüfusuyla birlikte sürdürülebilirlik gerçekten de çağımızın sınaması konumunda bulunuyor. Uzay da bunun bir istisnası değil." dedi.

Uzaydaki aşırı kalabalığın, çarpışma riski, radyo frekansı ve optik karışma gibi çeşitli olumsuz sonuçları olduğunu anlatan Maini, bu alanların dikkat gerektirdiğini ve Birleşmiş Milletler Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesi'nde (COPUOS) ele alınması gerektiğini belirtti.

Maini, "Uzayın sürdürülebilirliğinin sağlanması hem teknoloji hem de yönetişim meselesidir." değerlendirmesini yaptı.

En büyük teknolojik atılımların bile kontrol ve denge sistemi sağlayan tutarlı bir çerçeveyle başarılı olabileceğini belirten Maini, içinde bulunulan jeopolitik ortamın yeni bağlayıcı kurallar dizisi etrafında fikir birliğine varılmasını mümkün kılmadığını sözlerine ekledi.