Rum Göçmenler Komitesi’nin, mahsurlar olarak nitelendirdikleri KKTC’de yaşan Rumlar ve Maronitler için kütük oluşturulmasına yönelik yasa tasarısını ele aldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde gerçekleştirilen toplantı çerçevesinde Hukuk Dairesi ve Dışişleri Bakanlığı’nın yasa tasarısı ile ilgili çekincelerini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, DİSİ milletvekili Rita Suberman toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, hükümet kanadının görüşlerini dinlediklerini ifade etti.

Suberman, gerek Hukuk Dairesi’nin, gerekse Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye karşı açtığı dördüncü Devletlerarası Başvuru kararının uygulanmasını kapsayacağı konusundaki endişelerini dile getirdiğini de belirtti.

Suberman açıklamasının devamında, Devletlerarası Başvuru’dan bu yana on yıl geçmesine rağmen bu kararın uygulanması için herhangi bir tedbir veya karar alındığı konusunda bilgilendirilmediklerini söyledi.

Suberman, bu kütüğün, mahsurlar ve onların çocukları için manevi ve tarihsel bir mekanizma işlevi göreceğini ayrıca bunun, faydasız bir ulusal süreç olarak değerlendirilemeyeceğini de belirtti.