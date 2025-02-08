Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Gazimağusa Belediyesi işbirliğiyle, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, yarın Bandabulya'da “Mağusa Sulak Alanları Çalıştayı” yapılıyor.
Saat 09.00’da kayıtla başlayacak etkinlikte uzmanlar çeşitli sunumlar yapacak.
Etkinliğe, sivil toplum, turizmci ve eğitimcilerin katılması bekleniyor.
Çalıştay programı şöyle:
“09.00 - 09.15: Kayıt ve Açılış
09.15 - 09.50: Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Mehmet Necdet – Mağusa Sulak Alanlarının Jeolojisi
09.50 - 10.25: Biyolog, Çevre Eğitimi Uzmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz – Önemli Ekolojik Alan Olarak Mağusa Sulak Alanları
10.25 - 11.00: Biyolog, Deniz Bilimleri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek – Mağusa’da Denizel Sulak Alanlar
11.00 - 11.10: Kahve Arası
11.10 - 11.45: Biyolog, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Asuman Korukoğlu – Mağusa Sulak Alanlarının Durum Çalışması
11.45 - 12.20: Coğrafyacı, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Altay Fırat – Ormancı ve Coğrafyacı Gözüyle Mağusa Sulak Alanları
12.20 - 12.55: Peyzaj Mimarı, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Gülizar Eroğlu – Mağusa Sulak Alanlarının Doğal ve Kültürel Peyzajları
12.55 - 13.30: Biyolog, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot – Mağusa Sulak Alanlarının Herpetofaunası
13.30 - 14.30: Öğle Arası
14.30 - 15.15: Çalıştay Sonuç Bildirgesinin Hazırlanması
15.15 - 15.25: Kahve Arası
15.25 - 16.00: Çalıştay Sonuç Bildirgesinin okunması, teşekkür ve kapanış.”
2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle 2 Şubat'ta sulak alanlara gezi de düzenlenmişti.