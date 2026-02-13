Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu ve Veliaht Prens Haakon’ın üvey oğlu Marius Borg Hoiby’nin tecavüzle yargılandığı davada üçüncü mağdur ifade verdi.

Mahkemeye çıkan kadın, Hoiby’nin kendisiyle rızası dışında cinsel ilişkiye girdiğini öne sürdü. Hoiby, uyurken ya da bilinci kapalı halde oldukları iddia edilen dört kadına tecavüz de dahil olmak üzere toplam 38 suçlamayla yargılanıyor. Suçlu bulunması halinde 16 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Davada kadınların cinsel ilişkiye itiraz edebilecek durumda olup olmadıkları temel tartışma başlığını oluşturuyor. Hoiby ise tecavüz suçlamalarını ve diğer ağır ithamları reddediyor.

“ÇOK SARHOŞTUM, GÖZLERİMİ AÇIK TUTAMIYORDUM”

Cuma günü ifade veren üçüncü mağdur, 24 Mart 2024’ün erken saatlerini gözyaşları içinde anlattı. Bir partinin ardından Hoiby’yi Oslo’daki evine davet ettiğini belirten kadın, başlangıçta rızaya dayalı cinsel ilişki yaşandığını söyledi.

Ancak savcılığa göre Hoiby, daha sonra genç kadının itiraz edemeyecek durumda olduğu sırada tacizde bulunmak ve bunu bilgisi dışında kayda almakla suçlanıyor. Bu kayıt ayrı bir suçlama konusu.

Mahkemede konuşan kadın, “Uyumak istiyordum. Çok yorgundum, inanılmaz derecede bitkindim ve çok sarhoştum. Gözlerimi açık tutmak zordu.” dedi. Uykusuzluk sorunu yaşadığını belirten kadın, o gece uyku ilacı aldığını da ifade etti.

MAHKEMEYE VİDEO KAYITLARI SUNULDU

Duruşmada, Hoiby’nin evinde ele geçirilen beş video kaydı mahkemeye sunuldu. Savcılığa göre ilk video taraflar arasındaki rızaya dayalı ilişkiyi gösterirken, diğer dört videonun sanığın tecavüzle suçlandığı anlara ait olduğu öne sürülüyor.

Mağdur, “Beni kayda aldığını görseydim onu durdururdum. Buna asla izin vermezdim.” dedi.

Duruşma sırasında not defterine çizimler yaptığı belirtilen Hoiby’nin, günün ilerleyen saatlerinde kendi savunmasını sunması bekleniyor.

SORUŞTURMA BAŞKA SUÇLAMALARI DA ORTAYA ÇIKARDI

Hoiby, 4 Ağustos 2024’te kız arkadaşına bir gece önce saldırdığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Bu olay, Norveç monarşisinin tarihindeki en ciddi skandallardan birini tetikledi.

Soruşturma kapsamında telefon ve bilgisayarında bulunan görüntülerin incelenmesi sonucu, itiraz edemeyecek durumda oldukları iddia edilen dört kadına yönelik tecavüz suçlamaları gündeme geldi.

Savcılığa göre şu ana kadar ifade veren üç mağdur, eylemlerin suç teşkil edebileceğini polisin kendilerine görüntüleri göstermesinin ardından öğrendi.

Hoiby ise dava süresince, “Uyuyan kadınlarla cinsel ilişkiye girme alışkanlığım yok.” ifadelerini kullandı.