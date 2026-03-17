ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a hava saldırısına başlamış, İran, ABD üslerinin de bulunduğu Körfez ülkelerine saldırılarla yanıt vermişti. İran’ı 37 yıldır yöneten Ayetullah Hamaney, saldırıların ilk günü öldürülmüştü.

Savaş 18’nci gününde sürüyor. İran, bölge ülkelerine misillemelerin yanısıra kontrolündeki Hürmüz Boğazı’nı kapattı.

Bu boğaz, küresel petrol ve LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ticareti için kritik önemde.

İran’ın bu hamlesine karşılık Trump son günlerde boğazdan gemileri ‘güvenli şekilde geçirmek için’ NATO ülkelerinden destek talep etmişti. Hatta sonra Hürmüz Boğazı’na bağımlılıklarını vurgulayarak bu destek talebini Çin, Japonya ve Güney Kore’yle genişletmişti.

‘Savunma pozisyonundayız’

Macron, İran ve Ortadoğu’daki duruma ilişkin Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Toplantısı öncesinde basına konuştu.

Fransa cumhurbaşkanı, “Yine tekrar ediyorum, Fransa bu savaşı seçmedi, (savaşa) katılmıyoruz, (bölgedeki) vatandaşlarımızı ve müttefiklerimizi korumak için tamamen savunma pozisyonundayız” dedi.

Fransa’nın önceliğinin bölgedeki üslerini ve vatandaşlarını korumak, müttefik ülkelere destek vermek olduğunun belirterek çatışmanın yayılımını mümkün olduğunca sınırlamayı hedeflediklerini söyledi.

ABD’nin güvenliğinin sağlanması için koalisyon girişiminde bulunduğu Hürmüz Boğazı’na dair şöyle konuştu:

“Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak, ki durum hala çok hassas, birazdan durumu değerlendireceğiz. Ancak burada konuştuğumuz ve kararlar aldığımız çerçeveyi yeniden vurgulamak istiyorum. Biz çatışmanın tarafı değiliz ve bu nedenle Fransa, mevcut bağlamda Hürmüz Boğazı’nın açılması veya özgürleştirilmesi operasyonlarına asla katılmayacak.”

Macron, bölgede çatışmaların sona ermesi ve durumun sakinleşmesi halinde Fransa’nın diğer ülkelerle Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere refakat etme konusunda sorumluluk almaya hazır olduğunu bildirdi.