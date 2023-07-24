Macron, Fransa'da gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle çıkan kaostan ders aldığını söyledi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 27 Haziran'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan ve ülkede günlerce kaos yaşanmasına sebep olan olaylardan ders çıkardığını, bu tür durumların asayişin sağlanmasıyla çözülebileceğini belirtti.
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