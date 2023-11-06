Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Giriş-çıkış belgesi almak için Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesine giden ve ülkede kaçak yaşadığı anlaşılarak tutuklanan zanlı Mabel Umyane Abbis bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Yılmaz Sevdalı olguları aktardı.

Polis, 3 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış belgesi almak için gelen Mabel Umyane Abbis’in 21 Aralık 2015 tarihinden beri toplam 2 bin 874 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, biletini kendisinin keseceğini, bir an önce ülkesine dönmek istediğini ve bir daha geri gelmeyeceğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.