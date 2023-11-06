Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçu işlediği iddiasıyla tutuklanan Mehmet İkin bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Alayköy Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ömer Gürler olguları aktardı. Polis, 20 Ocak 2022-16 Nisan 2023 tarihleri arasında, Alayköy’de Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan zanlının 12 bin TL değerinde 5 paket tahta görünümlü plastik parkeyi çaldığına dair yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, şikayetin 1 Kasım 2023 tarihinde yapıldığını, zanlının Gazimağusa’da tespit edilerek soruşturma amaçlı, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde paletleri aldığını, muhasebeciye mesaj atarak, paletleri aldığını, ay sonu maaşından kesilmesini istediğini bildirdiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının maaşından kesinti yapılıp yapılmadığına, şirket tarafından fatura kesilip kesilmediğine dair tespit için şirketin bilgisayarının emare alındığını belirtti. Polis, zanlı hakkında işlediği iddia edilen müstahdem tarafından sirkat suçuyla ilgili henüz bir tespit olmadığını, bilgisayarın incelenmesinin ardından çıkacak sonuca göre suç isnat edileceğini belirtti. Polis, memuru soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Polis ayrıca zanlı hakkında usulsüz fatura düzenlediğine dair doğru olmayan beyanda bulunan patronu Birgül Kofalı hakkında soruşturma başlatıldığını, soruşturma kapsamında ifadesinin alındığını ancak henüz soruşturmanın sonuçlanmadığını belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 25 bin nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Bilgeç, Birgül Kofalı hakkında başlatılan soruşturma sonucunun 8 Mayıs’ta mahkeme huzuruna sunulmasına da emir verdi.