Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotlar, emeklilik maaşları ve çalışma koşulları üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle 48 saatlik greve gitti. Bugün ve yarın yüzlerce uçuş iptal edildi.

Grev, Lufthansa'da bu yılın dördüncü iş bırakma eylemi oluyor.

Geçen günlerde kabin personelinin grevleri nedeniyle Almanya'nın en büyük havayolu şirketinde çok sayıda uçuş iptal edilmişti.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Lufthansa, Lufthansa Cargo ve Cityline'daki pilotların grevi dün gece yarısı başladı. Grev 48 saat sürecek. Lufthansa'ya bağlı Eurowings'te ise grev sadece pazartesi günü ve Alman havalimanlarından yapılan uçuşlar için geçerli olacak.

-Yüzde 80 iptal oranı bekleniyor

VC Başkanı Andreas Pinheiro, Lufthansa'nın kısa mesafe uçuşlarında iptal oranının mart ayındaki grevde olduğu gibi yüzde 80 düzeyinde olacağını açıkladı. Bu da günde yaklaşık 400 uçuş iptali anlamına geliyor.

Pinheiro, her gün 500'den fazla kısa mesafe uçuşunun grevden etkileneceğini, uzun mesafede ise günde sadece 60 veya 70 uçuşun eylemden etkileneceğini belirtti. Cityline'da ise neredeyse tüm uçuşların iptal olması bekleniyor.