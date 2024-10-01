Irak haber Ajansı INA'ya göre, Göç ve Göçmenler Bakanlığı, 260 kişiden oluşan ikinci Lübnanlı göçmen kafilesini el-Kaim Sınır Kapısı'nda karşıladı.

Daha önce de bir grup Lübnanlı göçmen kafilesi, uçakla Irak'a getirilmişti.

Irak yönetimi Lübnanlı göçmenlerin hangi şehirlere yerleştirileceği bilgisini henüz paylaşmasa da, bunların Necef ve Kerbela şehirlerinde iskan edileceği iddia ediliyor.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Lüban'ın Bağdat Büyükelçisi Ali Habhab'ı kabulü sırasında, Lübnanlı göçmenleri Irak'ta kabul etmeye devam edeceklerini söyledi.

Lübnan'da yaşanan sıkıntılardan dolayı Irak'a gelmek isteyen Lübnanların ülkeye vizesiz giriş yapabilmeleri talimatı verilmişti.

Irak'ta bulunan Lübnanlılar'ın da 30 günlük vize süresinin sonunda yurtdışına çıkmaksızın süreleri yeniden uzatılacak. Süresini ihlal edenler de her türlü cezadan muaf tutulacak.

Lübnanlı göçmenler, Irak'taki eğitim sisteminden de yararlanabilecek.