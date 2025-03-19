

Lübnan ordusunun, dün akşam çatışmaların yaşandığı Suriye sınırındaki Havş es-Sayyid Ali bölgesine girdiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, iki ülke arasındaki sınır hattında yer alan Havş es-Sayyid Ali beldesine giren "Suriyeli gruplar" çekildi. Daha sonra Lübnan ordusu bu bölgeye girdi.

Suriye sınır hattındaki Havş es-Seyyid Ali ve Maşrafa beldelerinde dün yeni çatışmalar çıkmıştı.

Suriye resmi ajansı SANA, Lübnan'ın Kasr beldesinde konuşlanan Hizbullah unsurlarının Humus kırsalını top ve ağır makineli silahlarla hedef aldığını aktarmıştı.

- Suriyeli askerlerin Lübnan'a kaçırılarak öldürülmesiyle başlayan olaylar

SANA'nın, 16 Mart'ta Savunma Bakanlığı Medya Ofisi'ne dayandırdığı haberinde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürdükten sonra Lübnan'a kaçırdığı belirtilmişti.

Haberde, Hizbullah mensuplarının Lübnan'a kaçırdıkları 3 Suriyeli askeri infaz ettikleri aktarılmıştı.

Hizbullah ise Suriye-Lübnan sınırında yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığını savunmuştu.

Suriye ordusunun sınır hattında 3 askerinin öldürülmesinin ardından, Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışları yapılmıştı.

Suriye ve Lübnan Savunma Bakanları, 17 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinin ardından ateşkes ve sınır hattında gerilimi önleme konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.