Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Kaymaklı'da spor kompleksi inşa edilecek olan arazide incelemelerde bulundu.

LTB’den verilen bilgiye göre, 2 futbol sahası, basketbol, voleybol ve tenis sahasının da yer alacağı kompleks KTFF ile iş birliğinde yapılacak.

Başkan Harmancı konuyla ilgili açıklamasında Lefkoşa takımlarının uzun süredir ihtiyaç duyduğu futbol sahaları için çalışmaları başlattıklarını, KTFF’nin projeye dahil olmasının hem LTB hem de ülke sporu için son derece önemli ve kıymetli olduğunu vurguladı.

Harmancıu, “Özkaynaklarla yatırımı başlattık. Proje kapsamında futbol sahaları, karma kullanımlı voleybol sahası, basketbol sahası, tenis kortları, padel sahası ile yürüyüş ve bisiklet yolları yer alıyor.” dedi.

Belediye’nin özkaynaklarıyla alanı uygun seviyeye getirme çalışmalarını başlattığını kaydeden Harmancı, Spor Dairesi'yle irtibata geçerek sulama sistemi kurulması ve çim tohumu temini konusunda girişimlerde bulunduklarını, ayrıca su teminiyle ilgili yürüttükleri çalışmaların olumlu sonuçlandığını ifade etti.

Projeye destek verme konusunda bir şirketle de anlaşma sağlandığını belirten Harmancı, bu destekle birlikte portatif tribünler, soyunma odaları, karma kullanımlı voleybol ve basketbol sahası, tenis kortları ve padel sahası inşa edileceğini, aynı zamanda yürüyüş ve bisiklet yollarının da projeye dahil edileceğini açıkladı.

Konuşmasının sonunda hedeflerinin projeyi en kısa sürede tamamlayarak Lefkoşa’ya kazandırmak olduğunu söyleyen Harmancı, tüm paydaşlarla birlikte, sorumluluk ve kararlılıkla projeyi başkent Lefkoşa’ya hep beraber kazandıracaklarını kaydetti.