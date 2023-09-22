Rum Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı üyelerinin, “Kıbrıs Üniversitesi Kios Mükemmeliyet ve İnovasyon Merkezi” araştırmacılarıyla iş birliği içerisinde dün Limasol’daki Yerrmasoya barajında büyük çaplı bir tatbikat yaptıkları haber verildi.

Tatbikatta su kirliliği konularıyla ilgili teknolojilerin kullanılması imkanının denendiğini yazan Politis gazetesi, tatbikatta PathoCERT projesi tarafından geliştirilen teknolojilerin denendiğini ve değerlendirildiğini kaydetti.

Tatbikatın senaryosunun, Limasol bölgesinde deprem sonucunda meydana gelen afet yönetimine dayandığını anımsatan gazete, tatbikatta suyla ilgili elektronik hızlı testler yanı sıra bölgelerin otomatik haritalanması için İHA’lar kullanıldığını da ekledi.

(İY/GÜL)