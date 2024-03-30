Limasol’da geçen perşembe günü 48 ve 30 yaşlarındaki iki kişinin tasarrufunda 5 kilo 300 gram Hint keneviri ele geçirildi.

Tutuklanan iki kişinin dün mahkemeye çıkarıldığını ve 8 gün gözaltında kalmalarına karar verildiğini yazan Fileleftheros, elde ettiği bilgilere dayanarak, davayla ilgili olarak Interpol ve Gümrük Dairesinin katkısıyla araştırmalar yapılmasının beklendiğini belirtti.

Rum polisinin uyuşturucu ithaline karıştığı görülen iki kişiyi daha aradığını yineleyen gazete, uyuşturucunun bir nakliye şirketi aracılığıyla Yunanistan’dan gönderildiğini ekledi.