ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile yaptığı görüşmede ülkesinin Ukrayna'ya desteğini yineledi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, iki bakanın telefon görüşmesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelere yoğunlaştığı belirtildi.

Bakanların Rusya'nın füze saldırılarının Ukrayna'daki şehirler ve altyapının üzerindeki etkilerini istişare ettiği bildirilen açıklamada, görüşme kapsamında Ukrayna'nın ilave topçu, hava savunma sistemi ve diğer kabiliyetlere duyduğu ihtiyacın da ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Austin ve Umerov'un ABD Kongresinin ilave ulusal güvenlik tasarısını bir an önce geçirmesi gerektiği konusunda hemfikir oldukları belirtilerek, bakanların konuya ilişkin yakın temasta kalma sözü verdikleri kaydedildi.