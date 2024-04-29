Limasol’da, 24 yaşındaki Bangladeşli sığınmacının, yakalanıp sınır dışı edilme korkusu ile 5’inci kattan ölüme atlaması ile sonuçlanan polis baskınını protesto etmek için cumartesi akşamı LimasoL Polis Müdürlüğü önünde protesto eylemi düzenlendiği, eyleme katılanlardan 10’unun tutuklandığı bildirildi.

Alithia ve diğer gazetelere göre, cumartesi akşamı saat 19.00 sularında düzenlenen eylem sırasında alanı boşaltmalarını isteyen polis ile protestocular arasında arbede çıktı, yaşları 21 ile 34 arasında değişen 10 genç “rahatsızlık, endişe yaratma, polise küfür ve saldırı” suçlamasıyla tutuklandı.

Arbede sırasında Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) sorumlusunun da yaralandığı ve hastanede ayakta tedavi ve taburcu edildiği bilgisi verildi.