Türkiye-Azerbaycan, Türkiye-KKTC ve Azerbaycan-KKTC parlamentolar arası dostluk grupları Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti.

Ziyarette Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC Milletvekilleri Resmiye Canaltay ve Erkut Şahali, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı (VYK) Dr. Erdal Özcenk, VYK Üyesi Ersun Kutup ve Hasan Esen, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztüren, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç yer aldı.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, DAÜ Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Ali Öztüren, ziyaretteki konuşmasında misafirleri DAÜ’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Öztüren, kurulan ilk devlet üniversitesi DAÜ’de Azerbaycanlı öğrencileri görmekten de onur ve gurur duyduklarını söyledi.

DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk, Azerbaycan’dan gelen misafirleri ağırlamaktan gurur duyduklarını kaydederek, Azerbaycan halkı tarafından her zaman sıcak karşılandıklarını da belirtti.

Özcenk, parlamentolar arası dostluk gruplarının ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesindeki önemine de dikkat çekti.