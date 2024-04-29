Güney Kıbrıs’ta, aynı zamanda GESİ sağlık sistemi dahilinde olan rehabilite merkezinde bulunan bir kanser hastasının, sevk süresinin dolduğu gerekçesiyle merkezden kovulduğu belirtildi.

Politis gazetesi “Kanser Hastasını Rehabilite Merkezinden Kovdular” başlığıyla manşetten ve iç sayfadan geniş bir şekilde yer verdiği haberinde, 24 saat bakıma gereksinimi olan kanser hastasının, sevk süresinin dolması ve yer olmaması bahanesiyle merkezden kovulduğunu yazdı.

Bahse konu hastanın, başka bir merkezde yer olup olmadığını sorgulamaksızın evine gönderildiğini yazan gazete, ailesinin çabaları sonucu kanser hastasının GESİ sistemi içerisinde yer alan başka bir merkeze yerleştirilmesinin sağlandığını belirtti.

Gazete bu olayla birlikte hasta hakları konusunun bir kez daha gündeme geldiğini yazdı.