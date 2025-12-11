Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis bugün bir araya geliyor.

Erhürman ile Hristodulidis, saat 15.15’te Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret edecek. Liderler daha sonra saat 16.00’da BM İyi Niyet Ofisi’nde BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın da katılacağı bir toplantı yapacak.

Erhürman ve Hristodulidis toplantının ardından, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne tarafından düzenlenecek gayri resmi resepsiyona katılacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman görüşmelerin ardından bugün saat 20.00'de Cumhurbaşkanlığı'nda basına açıklama yapacak.