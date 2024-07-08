Cezayir'de Libya sınırına yakın çöl bölgesinde kaybolan 14 kişinin cansız bedeni bulundu.

Cezayir merkezli sivil toplum kuruluşu Arama Kurtarma Derneği'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Libya’ya sınır İlizi vilayetine bağlı çölde kaybolan 12'si Suriye uyruklu 14 kişinin ölü bulunduğu belirtildi.

Belkubur mevkiinde bulunan ve yaşları 10 ila 57 arasında değişen 14 kişinin cesetleri, İlizi vilayetine bağlı Burc Ömer İdris bölgesindeki morga kaldırıldı.

Cezayir'deki Suriye Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, çölde cesedi bulunanlardan 12 kişinin Suriyeli olduğu doğrulandı.

Konuyla ilgili Cezayir makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Cezayir'in orta ve güney kesimlerinde yer alan çöl bölgelerindeki sıcaklık derecelerinin son haftalarda 50'yi gördüğü belirtiliyor.

Cezayir'in güney vilayetleri ise Afrika'dan Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan güzergahlardan biri olarak biliniyor.