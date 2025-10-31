Libya makamları, ülkenin batısındaki Surman kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığını ve 18 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Libya Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bir suç örgütünün düzensiz göçmenleri deniz yoluyla kaçırmaya çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

Ülkenin batısındaki Surman kenti açıklarında tekneleri batan düzensiz göçmenlerden 18'inin boğularak hayatını kaybettiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Hayatta kalmayı başaran düzensiz göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda, söz konusu suç örgütünün üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Tekne faciasından sağ kurtulan düzensiz göçmenlerin sayısı ve uyruklarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz 2024’te yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.