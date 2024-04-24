Levent İlkokulu kız ve erkek basketbol takımları çifte şampiyonluk yaşadı.

Atatürk Spor Salonu’ndaki ilk final maçı, Levent İlkokulu ile Necat British College kız takımları arasında yapıldı.

Levent İlkokulu kız basketbol takımı baştan sona üstün götürdüğü maçı 82-37 kazandı.

İlkokul erkek basketbol finali de yine Levent İlkokulu ve Necat British College arasındaydı.

Levent İlkokulu erkek basketbol takımı, maçı rahat bir skorla 51-17 kazandı.

Her iki maçta öğrencilerin yoğun tezahüratları arasında geçti. Atatürk Spor Salonu’nu dolduran iki okulun öğrencileri, sahadaki arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Maçların ardından kupa ve madalya töreni yapıldı.

Levent İlkokulu Müdürü Osman Fırat, geçen yıl da Levent İlkokulu’nun kız ve erkek basketbol takımlarının çifte şampiyonluk yaşadıklarını söyleyerek başarının tesadüf olmadığını, derslerin yanısıra sporda da başarılı olmayı amaç edindiklerini vurguladı.

Osman Fırat, yıl boyu yoğun bir hazırlık süreci yürüten kız takımını çalıştıra; Ayşe Günerman Özılgaz, Şule Ünağyol ve Fatoş Bozkurt ile erkek takımını çalıştıran Marina Zuyeva ve Tahit Ünal’a, takım oyuncularına ve bu süreçte sürekli destek olan velilere teşekkür etti.

KKTC şampiyonu olan Levent İlkokulu kız ve erkek basketbol takımları ülkeyi Türkiye’deki finallerde temsil edecek.