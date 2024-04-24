Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgedeki gerilimin azaltılması gerektiğini belirterek, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde kötüleşen duruma son vermek için uluslararası topluma acil eylem çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral 2. Abdullah, başkent Amman'da İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ile görüştü.

Ürdün Kralı, görüşmede, "bölgedeki çatışma çemberinin genişlemesine engel olmak için gerilimin azaltılması gerektiğini" söyledi.

Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine dikkati çeken Kral Abdullah, sivillerin korunması ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ihtiyacına vurgu yaptı.

Kral 2. Abdullah, "Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani durumun ciddiyeti, artan acılara son verilmesi için uluslararası toplumun acil harekete geçmesini gerektiriyor." dedi.

İşgal altında bulunan Batı Şeria'daki duruma ilişkin ise Ürdün Kralı, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları ve Kudüs'teki ihlalleri konusunda uyarı yaptı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 262 Filistinli öldürüldü, 77 bin 229 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.