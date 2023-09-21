Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da faaliyet gösteren Lemar Süpermarkette ait 136 bin 730 TL’yi suç ortağı ile birlikte çalan Halil Karacan, 10 yıl sonra tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Öjen Açıkada, mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, zanlının 8 Ağustos 2013 tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Lemar Süpermarkette kasalardan toplanan 136 bin 730.34 TL parayı söz konusu iş yerinde muhasebeci olarak çalışan ve aranan şahıs olan Murat Hoş ile birlikte çaldıklarını söyledi. Polis, zanlının 9 Ağustos 2013 tarihinde ülkeden çıkış yaptığını belirtti. Polis memuru Açıkada, zanlının 20 Eylül 2023 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı esnada Ercan Havalimanında tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının 10 yıl süreyle ve olay tarihinden hemen sonra KKTC haricine çıkması nedeniyle mesele ile ilgili soruşturmanın yapılamadığını belirti.

Zanlının serbest kalması halinde tahkikatın salimen yürütülmesine etki edebileceğini kaydeden polis, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.