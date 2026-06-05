Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (LEKAD) Başkanı Hakan Oran, çevrenin önemine vurgu yaparak, çevrenin sağlıklı olmaması halinde eğitim, sağlık, ekonomi ve turizm sektörlerinin çökmeye mahkum olduğu uyarısında bulundu.

Oran, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta çevrenin her gün biraz daha yok olduğunu kaydetti.

Adada dere yataklarının betonla kaplandığını, ormanların “imar” adı altında katledildiğini, kıyıların özel mülke dönüştürüldüğünü ve CMC gibi çevre felaketlerinin devam ettiğini belirten Oran, “Yıllarca bilinçli olarak askıda bırakılan imar planları yüzünden tarım alanlarımız betonlaşmakta, keyfilik kural haline getirilmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporları doğayı korumak için değil, projeleri meşrulaştırmak için bir formalite olarak kullanılmaktadır. Her sel felaketinden sonra ‘doğal afet’ diyerek sorumluluktan kaçanlar bilmelidir ki; dere yatağına bina yapmak kader değil, ihmaldir.” ifadelerini kullandı.

Yasaların tek başına yeterli olmadığını söyleyen Oran, “Arka kapıdan cezaların silindiği, kirletenin eğitilmediği bir sistemde çevre mücadelesi hayalden öteye geçemez.” dedi.

Çevrenin sağlıklı olmaması halinde eğitim, sağlık, ekonomi ve turizm sektörlerinin çökmeye mahkum olduğu kaydeden Oran, “Çevre sağlıklı değilse; eğitim de sağlık da ekonomi ve turizm de çökmeye mahkumdur. Bugün çevresini ve doğasını koruyamayan bir devlet, yarın halkını da koruyamaz. KKTC ya rantın adası olacak ya da çocuklarına yaşanabilir yeşil bir ülke bırakacaktır. Bu bir tercih meselesidir ve o tercih tam da bugündür.” ifadelerini kullandı.