(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kokain ithal ve tasarrufu suçundan tutuklanan Thekla Petrou ve Georgia Kattou bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat Uğurolu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 09.03.2025 tarihinde saat 1900 raddelerinde Lefkoşa'da, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Molto Benzin İstasyonunun karşısında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi de görevli bir polis ekibi tarafından, park halinde tespit edilen, GKRY de sakin Thekla Petrou’nun kullanımında ve GKRY'de sakin Georgia Kattou’nun yolcu olarak bulunduğu MTN 375 plakalı araçtan paket bırakılmasının görülmesi üzerine yapılan aramada; konu inerek şüpheli bir paket aracın hemen yanında naylon poşet içerisinde yaklaşık 60 gram ağırlığımda Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlıların itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, emare olarak zapt edilen 60 gram ağırlığındaki Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin analize gönderildiğini, ancak henüz çıkmadığını belirtti.

Polis, ayrıca bahse konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin muhafaza edildiği naylon poşetin PGM parmak inceleme birimine gönderildiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, 8 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.