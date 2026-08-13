Kamalı Haber

Lefkoşa’da kaza yaptıktan sonra yapılan testte uyuşturucu tespit edilerek tutuklanan A.T. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK KARŞIDAN GELEN ARACA ÇARPTI

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Erkan Yılmaz mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 8 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.50 sıralarında, Lefkoşa’da Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde yönetimindeki kamyonet araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Molto Market önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçerek, o esnada karşı istikametten gelmekte olan RY 865 plakalı salon aracın ön kısmına çarptığını söyledi.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA DA ÇARPTI

Polis, çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden RP 831 plakalı aracın park halinde bulunan UR 871 ve NY 818 plakalı araçlara da çarptığını belirtti. Polis, çarpmanın etkisi ile geriye doğru savrulan NY 818 plakalı aracın da gerisinde park halinde bulunan HJ 183 plakalı salon araca çarpıp durduğunu mahkemeye aktardı.

TÜKÜRÜK ÖRNEĞİNDE KOKAİN VE CANNABİS TESPİT EDİLDİ

Polis, soruşturma kapsamında yapılan testte zanlının tükürük örneğinde kokain ve cannabis tespit edildiğini kaydetti.

ARACINDA DÖRT ADET YEŞİL REÇETEYE TABİ HAP BULUNDU

Polis, zanlının aracında yapılan aramada ise dört adet yeşil reçeteye tabi hap bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti.

İFADE VERİP SUÇUNU KABUL ETTİ

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde emarelerin analize gönderildiğini, zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydetti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade eden polis, uygun bir teminat talep etti.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 80 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.