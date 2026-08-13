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Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “yaralama, vahim zarar, ciddi darp ve kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından yargılanan Nijat Elman Oğlu Hasanov bir yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ANNESİNİ KISKANDIĞI GEREKÇESİYLE SALDIRDI

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur'dan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu. Barkın, sanığın 25 Şubat 2026 tarihinde saat 19:45 raddelerinde Lefkoşa’daki evine prizleri tamir etmesi için çağırdığı M.D.’yi annesinin odasına girdiği gerekçesiyle mutfaktan aldığı iki adet 18 santimlik bıçaklardan biriyle apartmanın merdivenlerinde boyun kısmına sallamak sureti ile 0,5 cm’lik yatay kesi oluşmasına sebebiyet vererek, yaraladıktan sonra burun kısmına bir kez kafa atmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğratarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Yargıç, sanığın söz konusu suçu annesini kıskandığı gerekçesiyle işlediğini belirtti.

“BU TÜR SUÇLARA HOŞGÖRÜYLE BAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

Şiddet içerikli suçların giderek toplum huzurunu ve psikolojisini kötü etkilediğini kaydeden yargıç, vahim zarar suçunun 7, darp suçunun ise 3 yıl hapis öngördüğünü söyledi. Yargıç, “Müştekinin hiçbir suçu yokken sanık annesini kıskandığı için söz konusu suçları işlemiştir. Kimse sanrıları nedeniyle bir başka kimsenin vücut bütünlüğüne dokunamaz. Bu tür suçlara hoşgörüyle bakmamız mümkün değil”dedi.

CAYDIRICI CEZALARA VURGU YAPILDI

Vahim zarar suçunun yaygın olduğuna dikkat çeken Barkın, yaygın, toplumu huzursuz eden suçlara kamu yararı gereği caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Barkın, diğer yandan müştekide kalıcı hasar oluşmamış olmasını, sanığın özür dileyip, pişman olmasını ise lehine değerlendirdiklerini kaydetti.

BİR YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Yargıç Barkın, tüm olgu ve emareler ışığında sanığı bir yıl 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.