(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu ve alma suçundan tutuklanan Pakistan uyruklu Muhammad HASNAIN bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı.

Polis, 18.02.2025 tarihinde 14.30-15.10 saatleri arasında Lefkoşa'da, Lefkoşa'da sakin Muhammad Hasnaın'ın kalmakta olduğu Surlariçi adresinde mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde yatmakta olduğu yatağının altında bulunan ve kendisine ait olan kilitli valiz içerisinde şeffaf renk naylon poşet içerisinde yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, emare olarak zapt edilen ve uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin Devlet Kimya Laboratuvarında analizi yapılması maksadıyla gerekli yazışmalar başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca zanlının KKTC'de hangi statüde bulunduğunun da araştırılması gerektiğini belirterek, 2 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.