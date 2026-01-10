(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Kokain-Hint Keneviri) İthal, Alma, Tasarruf ve Verme suçlarında tutuklanan zanlı İsa Bayram mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Celal Durukan olayla ilgili bulguları aktardı. Durukan, 9 Ocak 2026 tarihinde saat 19.30’da Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafında, zanlı İsa Bayram’ın tasarrufunda yaklaşık 11 Gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 4 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan gri renk hassas terazi, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan porselen tabak ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan Casino oyun kartı bulunarak emare olarak alınıp zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlının ifade verdiğini, ifadesinde 2 Ocak tarihinde Lefkoşa’da bir şahsın yönlendirmesi ile bir şahsa 4 gram ağırlığında kokaini başka bir şahsa 400 €uro karşılığında sattığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam etiğini, aranan bir şahıs olduğunu ve emarelerin analize gönderileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Umut İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.